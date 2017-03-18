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Мирко Иванич: «БАТЭ обязательно будет прибавлять по ходу сезона»

19.03.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич оценил игру команды в матче с «Минском» (2:1).

«Хотели порадовать болельщиков в первом матче сезона на «Борисов-Арене». Рады, что получилось это сделать. К сожалению, у нас не получилось все задуманное. Самое важное то, что мы прошли дальше. БАТЭ обязательно будет прибавлять по ходу сезона. Моя форма? Чувствую себя хорошо, но пока не играю так, как могу. Сто процентов еще буду прибавлять!» – сказал футболист.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич оценил игру команды в матче с «Минском» (2:1).

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