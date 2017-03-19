﻿ Жозе Моуринью: «Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха». 21.by
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Жозе Моуринью: «Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха»

19.03.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, сколько времени планирует работать в английском клубе.

«Думаю, останусь в «МЮ» как минимум на три сезона. Думаю, в клубе понимают, что на всех уровнях должна быть стабильность. Уверен, что даже без огромного успеха – добиться такого очень сложно, тем более в Англии, – но при наличии какого-то успеха я готов остаться и потом, если этого захочет клуб.

Если они захотят, чтобы я остался, я останусь, но – как я люблю говорить – и клуб, и тренер должны быть довольны. Я не тот человек, что останется в одном клубе на 10-15 лет без реального успеха.

Мне нужно быть по-настоящему успешным, в этом вся моя жизнь, мне нужно, чтобы было чему радоваться и чем гордиться.

Если честно, я хотел бы, чтобы все пошло хорошо и я мог бы остаться тут на много лет», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, сколько времени планирует работать в английском клубе.

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