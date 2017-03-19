В 26-м туре чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле обыграл «Шавеш» (3:2).

Отметим, что в составе гостей отличился голом со штрафного белорусский полузащитник Ренан Брессан. Позже футболист получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Добавим, что это уже третий гол Брессана в 9 матчах за свой новый клуб.

Напомним, футболист получил приглашение в сборную Беларуси.