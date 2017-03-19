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«Фейренсе» – «Шавеш». Гол Брессана не помог гостям победить
19.03.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 26-м туре чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле обыграл «Шавеш» (3:2).
Отметим, что в составе гостей отличился голом со штрафного белорусский полузащитник Ренан Брессан. Позже футболист получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.
Добавим, что это уже третий гол Брессана в 9 матчах за свой новый клуб.
Напомним, футболист получил приглашение в сборную Беларуси.
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В 26-м туре чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле обыграл «Шавеш» (3:2).
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