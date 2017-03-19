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«Фейренсе» – «Шавеш». Гол Брессана не помог гостям победить

19.03.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 26-м туре чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле обыграл «Шавеш» (3:2).

Отметим, что в составе гостей отличился голом со штрафного белорусский полузащитник Ренан Брессан. Позже футболист получил желтую карточку и был заменен на 66-й минуте.

Добавим, что это уже третий гол Брессана в 9 матчах за свой новый клуб. 

Напомним,  футболист получил приглашение в сборную Беларуси.

Фейренсе – Шавеш 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
19 марта, 19.00, «Марколину де Каштру»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 44 Брессан, 0:2 – 49 Фабиу Мартинш, 1:2 – 54 Тиагу Силва, 2:2 – 56 Машаду, 3:2 – 81 Этебо.
ФейренсеВана, Барже, Флавио, Паулу Монтейру, Витор Бруну, Параиба (Бабанку, 72), Криш, Тиагу Силва (Фабинью, 83), Машаду (Луиш Аурелиу, 89), Этебо, Караманос.
ШавешРикарду, Кейруш, Карлуш Родригеш, Андре Коэлью, Ленью, Брессан (Патрау, 66), Педру Тиба, Бататинья (Давидсон, 66), Брага (Жоау Мариу, 83), Фабиу Мартинш, Рафаэл Лопеш.
Предупреждения:
Брессан (52), Кейруш (53), Фабиу Мартинш (57), Параиба (65), Брага (73).
 
 
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В 26-м туре чемпионата Португалии «Фейренсе» на своем поле обыграл «Шавеш» (3:2).

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