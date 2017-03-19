По информации «Известий», испанская «Барселона» и турецкий «Галатасарай» заинтересованы в услугах центрового УНИКСа и сборной Беларуси Артема Параховского.

Оба клуба готовы предложить 29-летнему игроку контракт на один год.

По окончании сезона у Параховского заканчивается соглашение с казанской командой, поэтому новому клубу не придется платить за центрового отступные. При этом существует вероятность, что игрок примет решение остаться в УНИКСе, если ему предложат более выгодные условия.

«Артем комфортно чувствует себя в Казани, приоритетом для него остается УНИКС. Если российский клуб предложит Параховскому новый контракт, немного улучшив нынешние условия, то он наверняка согласится продлить соглашение. Если этого не произойдет, то спрос на него довольно высокий. За него готовы побороться клубы Единой лиги ВТБ, испанской ACB и турецкой TBL», – рассказал «Известиям» источник, знакомый ситуацией.

Артем Параховский: «Мы в Беларуси как поддерживали Россию, так и будем поддерживать»