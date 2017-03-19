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Виталий Родионов: «В Бресте собралось больше 7 тысяч? Это отличный повод для соперничества»

20.03.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением о цифрах посещаемости борисовчан и брестского «Динамо» в недавних матчах Кубка Беларуси.

«В субботу в Бресте собралось больше семи тысяч? Что сказать, это отличный повод для соперничества. Конкуренция – это всегда приятно. Думаю, теперь она станет вызовом и для нас, и для нашего отдела маркетинга. В общем, будет хороший мотиватор», – сказал Родионов.

Напомним, матч БАТЭ – «Минск» собрал на «Борисов-Арене» 4448 зрителей. Субботний кубковый матч между брестским и минским «Динамо» посетили 7300 человек.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением о цифрах посещаемости борисовчан и брестского «Динамо» в недавних матчах Кубка Беларуси.

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