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Индиан-Уэллс (АТР). Финал. Федерер обыграл Вавринку
20.03.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе,
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
9 – 19 марта 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе, как и женский, будет разыгран между теннисистами из одной страны – в нем сыграют швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
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