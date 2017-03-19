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Индиан-Уэллс (АТР). Финал. Федерер обыграл Вавринку

20.03.2017 07:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе, как и женский, будет разыгран между теннисистами из одной страны – в нем сыграют швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

9 – 19 марта 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Роджер Федерер (Швейцария)  Стэн Вавринка (Швейцария)
6:47:5
Дата проведения
19 марта, 23.53
Онлайн матча
 
 
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Мужской финал турнира в Индиан-Уэллсе, как и женский, будет разыгран между теннисистами из одной страны – в нем сыграют швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка.

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