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«Обозреватель»: Хацкевич – основной кандидат на пост главного тренера киевского «Динамо»

20.03.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, сообщает «Обозреватель».

Президент киевлян Игорь Суркис уже провел переговоры с белорусским тренером.

Еще одним претендентом на место Реброва является Юрий Калитвинцев, возглавляющий московское «Динамо».

Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси. Также он был главным тренером молодежной команды «Динамо».

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Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, сообщает «Обозреватель».

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