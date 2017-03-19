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«Обозреватель»: Хацкевич – основной кандидат на пост главного тренера киевского «Динамо»
20.03.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, сообщает «Обозреватель».
Президент киевлян Игорь Суркис уже провел переговоры с белорусским тренером.
Еще одним претендентом на место Реброва является Юрий Калитвинцев, возглавляющий московское «Динамо».
Последним местом работы Хацкевича была сборная Беларуси. Также он был главным тренером молодежной команды «Динамо».
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Александр Хацкевич является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» в случае отставки Сергея Реброва, сообщает «Обозреватель».
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