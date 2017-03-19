Нападающий БАТЭ Виталий Родионов поделился мнением о проблеме с посещаемостью в белорусском футболе.

– Большая проблема в нашей стране – привлечь зрителя на стадион. Скажи, как его туда привлечь? Как воспитать так, чтобы он туда ходил?

– Не знаю. Для того, чтобы это понимать, нужно работать и находиться в том отделе, который за это отвечает. У меня есть свои мысли по этому поводу, но они их разряда тех, что мы слышим на трибунах :)

Вот «Крумкачы» работают со зрителями. Мне кажется, что для их истории у них просто запредельная посещаемость. Это вопрос к тому, что клуб частный. Есть собственник, хозяин.

Но в конечном счете нужно просто работать и находиться на своем месте в клубе. Не просто отрабатывать часы, а именно предлагать что-то новое. Ну и желать того, чтобы болельщик пошел на стадион. Наверное, это не дело года, двух или пяти. Это нужно будет делать все вместе. Совместная работа клубов, федерации. Это все вместе должно давать свой эффект через пять или десять лет. Однозначно, нужно объединиться. В этом вопросе – 100 процентов. Нам всем вместе нужно в этом направлении двигаться, – сказал Родионов в рамках проекта Анны Бонд «Б-Б блог».

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