Автор и ведущий «Время футбола» Николай Ходасевич опубликовал анонс сегодняшней передачи.

«Темы выпуска:

– сборная Беларуси собралась в Минске и провела первую открытую тренировку;

– Игорь Криушенко в сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» – совместительство тренера оценивают жодинские болельщики;

– Михаил Гордейчук прямо сейчас лучший игрок страны – наша экспертиза;

– Новый «Шахтер» – рассказ о потенциале команды Олег Кубарев;

– «Гомель» и «Днепр» вернулись – разговор с Виталием Кушнером и Александром Седневым о предстоящем сезоне;

– трагичная история – как болельщик «Белшины» оказался прикованным к постели, но старается не отчаиваться.

До встречи в эфире! Не забываем – все оперативно можно посмотреть и на нашем ютуб-канале», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.

Программа выйдет в эфир сегодня на «Беларусь 5», начало в 22.15.