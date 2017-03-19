﻿ Обновленная сборная Беларуси, рассказ о «Шахтере» Кубарева и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола». 21.by
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Обновленная сборная Беларуси, рассказ о «Шахтере» Кубарева и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»

20.03.2017 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Автор и ведущий «Время футбола» Николай Ходасевич опубликовал анонс сегодняшней передачи.

«Темы выпуска:

– сборная Беларуси собралась в Минске и провела первую открытую тренировку;

– Игорь Криушенко в сборной Беларуси и «Торпедо-БелАЗ» – совместительство тренера оценивают жодинские болельщики;

– Михаил Гордейчук прямо сейчас лучший игрок страны – наша экспертиза;

– Новый «Шахтер» – рассказ о потенциале команды Олег Кубарев;

– «Гомель» и «Днепр» вернулись – разговор с Виталием Кушнером и Александром Седневым о предстоящем сезоне;

– трагичная история – как болельщик «Белшины» оказался прикованным к постели, но старается не отчаиваться.

До встречи в эфире! Не забываем – все оперативно можно посмотреть и на нашем ютуб-канале», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.

Программа выйдет в эфир сегодня на «Беларусь 5», начало в 22.15.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Автор и ведущий «Время футбола» Николай Ходасевич опубликовал анонс сегодняшней передачи.

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