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Владимир Бережков: «Совершили серьезный прорыв соглашением с компанией InStat»

20.03.2017 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владимир Бережков, директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ, прокомментировал заключение договора с компаний inStat.

«Считаю, совершили серьезный прорыв соглашением с компанией InStat. Кроме очевидных плюсов в виде интернет-трансляций, мы получаем потенциально полную видеобазу технических съемок матчей всех не охваченных прежде турниров. Кроме того, условия сотрудничества гарантируют АБФФ определенный доход. Не могу назвать его заоблачным – особенно в первый год, но в целом сделка определенно несет положительную финансовую динамику.

Наверняка болельщики зададут вопрос, почему в соглашение не включены игры высшей лиги и кубка страны? Отвечу: права на 2017 год ранее были проданы немецкой компании. Но если все пойдет хорошо, с 2018 года АБФФ получит хорошую альтернативу при выборе партнеров для сотрудничества», – сказал Бережков.

 
 
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Владимир Бережков, директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ, прокомментировал заключение договора с компаний inStat.

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