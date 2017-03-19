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АБФФ передала inStat права на показ матчей первой и второй лиг чемпионата Беларуси

20.03.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АБФФ объявила о начале официального партнерства с компанией InStat – одним из самых крупных сервисов на рынке спортивной статистики и аналитики.

АБФФ объявила о начале официального партнерства с компанией InStat – одним из самых крупных сервисов на рынке спортивной статистики и аналитики.

В рамках заключенного договора InStat получил от АБФФ неэксклюзивные права на производство и реализацию видеопотока по следующим турнирам в 2017 году: первая лига мужского футбольного первенства; вторая лига мужского футбольного первенства; национальный чемпионат среди женских команд; мини-футбол (футзал).

При этом компания InStat обязуется охватить не менее 90% матчей первой лиги 2017 и 50% матчей женского чемпионата, которые национальная федерация сможет транслировать онлайн на своей официальной интернет-платформе.

 
 
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АБФФ объявила о начале официального партнерства с компанией InStat – одним из самых крупных сервисов на рынке спортивной статистики и аналитики.

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