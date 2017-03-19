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Life: весь состав сборной России на ЧМ-2014 попал в доклад Макларена, ФИФА запросила у РУСАДА допинг-пробы

20.03.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации портала Life.ru, все игроки сборной России на ЧМ-2014 были внесены в список канадского профессора Ричарда Макларена, делавшего для WADA доклад по допингу в российском спорте.

Ранее сообщалось о попадании в список Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова, Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Александра Кокорина и Романа Широкова.

ФИФА потребовала допинг-пробы всех футболистов российской сборной, попавших в заявку на ЧМ.

«К нам приходило два запроса. По ним мы направили всю требуемую информацию о спортсменах в WADA, всего там более двадцати человек», – рассказала Камила Шафеева, сотрудник РУСАДА, курирующий командные виды спорта.

На сайте, посвященном докладу Макларена, можно найти список из 24 человек, сдавших допинг-пробы 3 июня 2014 года. Стоит отметить, что в списке нет ни одной положительной допинг-пробы.

 
 
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По информации портала Life.ru, все игроки сборной России на ЧМ-2014 были внесены в список канадского профессора Ричарда Макларена, делавшего для WADA доклад по допингу в...

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