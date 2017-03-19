Спортивный директор БГК им. Мешкова Павел Башкин прокомментировал проведение Финала четырех в Бресте.

«Мы принимаем Финал четырех SEHA-Газпром-Лиги в Бресте. Для нас это большая честь. Это будет действительно праздник для наших болельщиков, для нашего города. Постараемся провести все на самом высоком уровне. Мы постоянные участники Финала четырех, но ни разу не получалось выиграть SEHA-лигу. Надеюсь, что в этот раз родные стены помогут нам и получится победить», – сказал Башкин.

Финал четырех SEHA-лиги пройдет в Бресте