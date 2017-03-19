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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмоки» в гостях у «Калева»
20.03.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ эстонский «Калев» примет белорусский «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, Химки – 16-3, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 12-8, ВЭФ – 9-9, Енисей – 9-10, Астана – 9-11, Автодор – 6-12, Нижний Новгород – 6-14, Цмоки-Минск – 4-14, Калев – 4-15, Парма – 0-18.
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В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ эстонский «Калев» примет белорусский «Цмоки-Минск».
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