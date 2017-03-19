Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон возглавит манкунианцев в матче, посвященном ветерану клуба Майклу Кэррику.

«Манчестер Юнайтед» образца 2008 года сыграет против Cборной всех звезд. В составе «МЮ» будут игроки, с которыми Кэррик играл девять лет назад. В форме Сборной всех звезд выйдут Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Майкл Оуэн и другие. Руководить командой будет Харри Реднапп.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 4 июня 2017 года.

За время своей работы в «Манчестер Юнайтед» Фергюсон выиграл 38 трофеев.