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Сверчинский перешел в «Ислочь»

20.03.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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25-летний защитник Александр Сверчинский подписал годичный контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

Сверчинский является воспитанником футбольного клуба «Минск». В 2013 году в составе «горожан» он завоевал Кубок Беларуси. В минувшем сезоне решил попробовать себя за рубежом, перейдя в словацкий клуб «Земплин». Отыграл там второй круг сезона 2015/2016 и вернулся в Беларусь, подписав трудовое соглашение с минским «Динамо».

За «бело-голубых» провел 5 матчей в чемпионате и 3 игры в Лиге Европы. Вызывался в юношескую сборную Беларуси.

Сверчинский перешел в «Ислочь»

Фото: Ксения Деревяга/ пресс-служба «Ислочи»

 
Теги: Минск
 
 
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25-летний защитник Александр Сверчинский подписал годичный контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

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