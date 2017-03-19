25-летний защитник Александр Сверчинский подписал годичный контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт «волков».

Сверчинский является воспитанником футбольного клуба «Минск». В 2013 году в составе «горожан» он завоевал Кубок Беларуси. В минувшем сезоне решил попробовать себя за рубежом, перейдя в словацкий клуб «Земплин». Отыграл там второй круг сезона 2015/2016 и вернулся в Беларусь, подписав трудовое соглашение с минским «Динамо».

За «бело-голубых» провел 5 матчей в чемпионате и 3 игры в Лиге Европы. Вызывался в юношескую сборную Беларуси.





Фото: Ксения Деревяга/ пресс-служба «Ислочи»