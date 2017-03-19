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Сегодня в 19.00 АБФФ проведет встречу болельщиков со сборной Беларуси

20.03.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 20 марта, сборная Беларсуи соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции. Группа игроков вместе с главным тренером с пообщается с болельщиками накануне вылета в Стокгольм.

В 19.00 футболисты ответят на все вопросы в конференц-зале АБФФ (Победителей, 20/3, 2 этаж).

Помимо общения запланирована импровизированная автограф-сессия. Все желающие также смогут сделать совместное фото с игроками и представителями тренерского штаба. А для любителей футбола, которые смогут посетить открытую тренировку (начало в 16.30 на КФП АБФФ, Победителей, 22Е), будет организована зона ожидания с горячими напитками.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 20 марта, сборная Беларсуи соберется в Минске и начнет подготовку к матчу квалификации чемпионата мира-2018 против Швеции.

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