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"Авангард": слухи о заключении контракта со Скабелкой не комментируем

20.03.2017 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Российский хоккейный клуб "Авангард" (Омск) не стал комментировать сообщения ряда СМИ о заключении контракта с белорусскими специалистами Андреем Скабелкой и Владимиром Копатем.

В понедельник спортивный интернет-портал "Чемпионат" со ссылкой на собственный источник, близкий к клубу, сообщил, что главным тренером омичей станет белорус Андрей Скабелка, а в его штабе будут работать Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

"Клуб слухи не комментирует", — ответили в пресс-службе "Авангарда" на соответствующий запрос Sputnik.

Напомним, Скабелка ранее возглавлял хоккейный клуб "Сибирь". Контракт со специалистом был расторгнут в феврале этого года после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф Кубка Гагарина.

В настоящее время "Авангард" возглавляет Федор Канарейкин. Накануне команда, занявшая второе место в Восточной конференции КХЛ, потерпела поражение во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина от казанского "Ак Барса" (4:2).

 
Теги: Минск
 
 
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"Ак Барс" в воскресенье обыграл "Авангард" в шестом матче серии со счетом 5:0 (счет в серии 4:2) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

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