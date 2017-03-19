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"Авангард": слухи о заключении контракта со Скабелкой не комментируем
20.03.2017 16:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар — Sputnik. Российский хоккейный клуб "Авангард" (Омск) не стал комментировать сообщения ряда СМИ о заключении контракта с белорусскими специалистами Андреем Скабелкой и Владимиром Копатем.
В понедельник спортивный интернет-портал
"Клуб слухи не комментирует", — ответили в пресс-службе "Авангарда" на соответствующий запрос Sputnik.
Напомним, Скабелка ранее возглавлял хоккейный клуб "Сибирь".
В настоящее время "Авангард" возглавляет Федор Канарейкин. Накануне команда, занявшая второе место в Восточной конференции КХЛ, потерпела поражение во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина от казанского "Ак Барса" (4:2).
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"Ак Барс" в воскресенье обыграл "Авангард" в шестом матче серии со счетом 5:0 (счет в серии 4:2) и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.
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