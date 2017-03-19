Шесть белорусских клубов вошли в топ-100 самых возрастных команд Европы за последние пол года (с 15 сентября 2016 по 15 марта 2017).

Специалисты football-observatory.com высчитали средний возраст всех команд высших лиг чемпионатов стран-членов УЕФА. Самым возрастным клубом стал «Кьево».

1. «Кьево» (Италия) – 32.09

2. «АЕК Ларнака» (Кипр) – 31.87

3. «Неа Саламис» (Кипр) – 30.38

4. «Аполлон Лимасол» (Кипр) – 30.10

5-6. «Вест Бромвич» (Англия) – 30.03

5-6. «Керкира» (Греция) – 30.03

7. «АПОЭЛ» (Кипр) – 29.87

8. «Шахтер Солигорск» (Беларусь) – 29.81

9. «Карабюкспор» (Турция) – 29.76

10. «Оренбург» (Россия) – 29.70…

18. «Нафтан» (Беларусь) – 29,36…

20. «Городея» (Беларусь) – 29,29…

32. «Ислочь» (Белаурсь) – 20,08…

76. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – 28,12…

90. «Витебск» (Беларусь) – 27,89

Отметим, что брестское «Динамо» – единственный клуб из Беларуси, вошедший в топ-100 самых молодых команд Европы. Средний возраст игроков брестчан составлял 24,28 (51-е место).

Чемпионат Кипра стал самым возрастным за исследуемый период (28,51). Чемпионат Беларуси оказался на 7-м месте (27,57).