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Шесть белорусских клубов вошли в топ-100 самых возрастных команд Европы
20.03.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шесть белорусских клубов вошли в топ-100 самых возрастных команд Европы за последние пол года (с 15 сентября 2016 по 15 марта 2017).
Специалисты football-observatory.com высчитали средний возраст всех команд высших лиг чемпионатов стран-членов УЕФА. Самым возрастным клубом стал «Кьево».
1. «Кьево» (Италия) – 32.09
2. «АЕК Ларнака» (Кипр) – 31.87
3. «Неа Саламис» (Кипр) – 30.38
4. «Аполлон Лимасол» (Кипр) – 30.10
5-6. «Вест Бромвич» (Англия) – 30.03
5-6. «Керкира» (Греция) – 30.03
7. «АПОЭЛ» (Кипр) – 29.87
8. «Шахтер Солигорск» (Беларусь) – 29.81
9. «Карабюкспор» (Турция) – 29.76
10. «Оренбург» (Россия) – 29.70…
18. «Нафтан» (Беларусь) – 29,36…
20. «Городея» (Беларусь) – 29,29…
32. «Ислочь» (Белаурсь) – 20,08…
76. «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь) – 28,12…
90. «Витебск» (Беларусь) – 27,89
Отметим, что брестское «Динамо» – единственный клуб из Беларуси, вошедший в топ-100 самых молодых команд Европы. Средний возраст игроков брестчан составлял 24,28 (51-е место).
Чемпионат Кипра стал самым возрастным за исследуемый период (28,51). Чемпионат Беларуси оказался на 7-м месте (27,57).
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Шесть белорусских клубов вошли в топ-100 самых возрастных команд Европы за последние пол года (с 15 сентября 2016 по 15 марта 2017).
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