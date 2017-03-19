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Пинская академия футбола заявила команду во вторую лигу чемпионата Беларуси
20.03.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пинская академия футбола заявила команду во вторую лигу чемпионата Беларуси, сообщил директор академии Михаил Кобринец.
Команда называется СДЮШОР-3, а возглавил ее 47-летний Виктор Дорошенко, который в свое время выступал за местный «Коммунальник».
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Пинская академия футбола заявила команду во вторую лигу чемпионата Беларуси, сообщил директор академии Михаил Кобринец.
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