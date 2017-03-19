Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко отметил, что Александ Глеб, скорее всего, не отправится на товарищеский матч с Македонией, который состоится 28 марта.

«Вроде бы все живы и здоровы. Есть небольшие моментики, но изменений в составе сборной быть не должно. Пока до нас не доехал только Брессан.

Глеб? Я не знаю серьезность его повреждения, в 16:00 он поехал делать МРТ. Не хочется загадывать далеко. В Швеции он вряд ли нам поможет, а использовать его в товарищеской встрече нет смысла. Он потренируется с нами и, скорее всего, вернется в расположение клуба», – сказал Криушенко.