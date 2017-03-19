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Антон Путило: «В сборную я хотел, но меня туда никто не вызывал. А то, что я не брал трубку – это бред»
20.03.2017 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Антон Путило заявил, что не получал вызовы в сборную Беларуси, когда ей руководил Александр Хацкевич.
«Я хотел приезжать в сборную. А Хацкевич мне звонил за шесть месяцев до той истории. Я тогда не взял трубку, потому что у меня высветился неправильный номер. То, что я не брал трубки – это бред, я всегда отвечаю на звонки.
В сборную я хотел. Если бы мне пришел вызов, я бы поехал, но меня туда никто не вызывал. А все говорили, что я не хотел туда ехать», – сказал Путило в программе «Pro Спорт» на канале «Беларусь 5».
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Антон Путило: «В сборную я хотел, но меня туда никто не вызывал. А то, что я не брал трубку – это бред»
Полузащитник Антон Путило заявил, что не получал вызовы в сборную Беларуси, когда ей руководил Александр Хацкевич.
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