Полузащитник Антон Путило заявил, что не получал вызовы в сборную Беларуси, когда ей руководил Александр Хацкевич.

«Я хотел приезжать в сборную. А Хацкевич мне звонил за шесть месяцев до той истории. Я тогда не взял трубку, потому что у меня высветился неправильный номер. То, что я не брал трубки – это бред, я всегда отвечаю на звонки.

В сборную я хотел. Если бы мне пришел вызов, я бы поехал, но меня туда никто не вызывал. А все говорили, что я не хотел туда ехать», – сказал Путило в программе «Pro Спорт» на канале «Беларусь 5».