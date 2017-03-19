Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб не сможет принять участие в мартовских матчах национальной сборной со шведами и македонцами. В понедельник футболист не принял участие в первой тренировке команды под руководством Игоря Криушенко, а отправился к врачам.

«В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления.

Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», — сказал Глеб.

Отметим, что Глеб не смог бы принять участие в игре против Швеции из-за дисквалификации (красная карточка в игре с Болгарией).

Футболист получил повреждение в воскресном матчем российской премьер-лиги с «Ростовом» (0:0).

25 марта сборная Беларуси проведет очередной матч отборочного чемпионата мира-2018 в Стокгольме с командой Швеции, а 28-го в Скопье — спарринг с македонцами.