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Александр Глеб: «Мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу»

20.03.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб не сможет принять участие в мартовских матчах национальной сборной со шведами и македонцами. В понедельник футболист не принял участие в первой тренировке команды под руководством Игоря Криушенко, а отправился к врачам.

«В понедельник в Республиканском центре травматологии и ортопедии мне сделали МРТ. Обследование показало повреждение двух связок голеностопа. Врачебное заключение я отправил докторам «Крыльев Советов» и национальной сборной. Во вторник они вынесут свои решения относительно сроков и способов восстановления.

Однако уже очевидно, что мне предстоит курс лечения и ни в одном из мартовских матчей я принять участия не смогу», — сказал Глеб.

Отметим, что Глеб не смог бы принять участие в игре против Швеции из-за дисквалификации (красная карточка в игре с Болгарией).

Футболист получил повреждение в воскресном матчем российской премьер-лиги с «Ростовом» (0:0).

25 марта сборная Беларуси проведет очередной матч отборочного чемпионата мира-2018 в Стокгольме с командой Швеции, а 28-го в Скопье — спарринг с македонцами.

 
 
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Глеб не сможет принять участие в мартовских матчах национальной сборной со шведами и македонцами.

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