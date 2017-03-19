Белорус Владимир Самсонов рассказал о причинах ухудшения результатов.

– Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру. Если результаты на более-менее важных турнирах станут лучше, то буду играть дольше. От результатов будет многое зависеть.

- Расстроились, что выпали из топ-10 в рейтинге?

– Нет. Конечно, хочется быть как можно выше. Но в мои 40 быть в 10-ке, думаю, это нормально.

Проблемы есть, надо заботиться о здоровье, – сказал Самсонов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».