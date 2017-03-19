﻿ Владимир Самсонов: «Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру». 21.by
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Владимир Самсонов: «Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру»

20.03.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Владимир Самсонов рассказал о причинах ухудшения результатов.

– Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру. Если результаты на более-менее важных турнирах станут лучше, то буду играть дольше. От результатов будет многое зависеть.

- Расстроились, что выпали из топ-10 в рейтинге?

– Нет. Конечно, хочется быть как можно выше. Но в мои 40 быть в 10-ке, думаю, это нормально.

Проблемы есть, надо заботиться о здоровье, – сказал Самсонов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Белорус Владимир Самсонов рассказал о причинах ухудшения результатов.

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