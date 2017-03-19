|
Владимир Самсонов: «Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру»
20.03.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Владимир Самсонов рассказал о причинах ухудшения результатов.
– Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру. Если результаты на более-менее важных турнирах станут лучше, то буду играть дольше. От результатов будет многое зависеть.
- Расстроились, что выпали из топ-10 в рейтинге?
– Нет. Конечно, хочется быть как можно выше. Но в мои 40 быть в 10-ке, думаю, это нормально.
Проблемы есть, надо заботиться о здоровье, – сказал Самсонов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Самсонов: «Если буду играть так, как в феврале, то не думаю, что еще долго буду продолжать карьеру»
Белорус Владимир Самсонов рассказал о причинах ухудшения результатов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии