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Forbes: Абрамович – седьмой в списке богатейших владельцев спортивных клубов, Балмер – первый

20.03.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Forbes представил обновленный рейтинг богатейших владельцев спортивных клубов.

1) Стив Балмер, чистые активы – 30 миллиардов долларов, клуб – «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол);

2) Мукеш Амбани, чистые активы – 23,2 миллиарда долларов, клуб – «Мумбаи Индианс» (крикет);

3) Пол Аллен, чистые активы – 19,9 миллиарда долларов, клубы – «Сиэтл Сихокс» (американский футбол), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (баскетбол);

4) Дитрих Матешиц, чистые активы – 13,4 миллиарда долларов, команды – «Нью-Йорк Ред Буллс» (футбол), «Ред Булл Рэйсинг» и «Скудерия Торо Россо» (автогонки);

5) Филипп Аншутц, чистые активы – 12,5 миллиарда долларов, клубы – «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол), «Лос-Анджелес Гэлакси» (футбол);

6) Хассо Платтнер с родственниками, чистые активы – 11,2 миллиарда долларов, клуб – «Сан-Хосе Шаркс» (хоккей);

7) Роман Абрамович, чистые активы – 9,1 миллиарда долларов, клуб – «Челси» (футбол);

8) Михаил Прохоров, чистые активы – 8,9 миллиарда долларов, клуб – «Бруклин Нетс» (баскетбол);

9) Шахид Хан, чистые активы – 8,2 миллиарда долларов, клуб – «Джексонвилл Джэгуарс» (американский футбол);

10) Микки Арисон, чистые активы – 8,1 миллиарда долларов, клуб – «Майами Хит» (баскетбол);

11) Стэнли Кронке, чистые активы – 7,5 миллиарда долларов, клуб – «Арсенал» (футбол);

13) Сильвио Берлускони с родственниками, чистые активы – 7 миллиардов долларов, клуб – «Милан» (футбол);

17-18) Джо Льюис, чистые активы – 5,6 миллиарда долларов, клуб – «Тоттенхэм» (футбол).

 
 
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Forbes представил обновленный рейтинг богатейших владельцев спортивных клубов.

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