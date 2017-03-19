﻿ Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме. 21.by
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Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме

20.03.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дарья Домрачева заработала в сезоне-2016/17 Кубка мира призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме. Напомним, Домрачева пропустила первые три этапа. На счету лидера белорусской сборной 27 тысяч евро, заработок всех остальных членов команды в сумме составил 23 тысячи.

Больше всех призовых и у мужчин, и у женщин заработали обладатели Больших хрустальных глобусов — француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.

Топ-5. Мужчины

Мартен Фуркад – 348 750

Антон Шипулин – 148 750

Йоханнес Бо – 138 500

Симон Шемпп – 104 000

Арнд Пайффер – 94 250

Топ-5. Женщины

Лаура Дальмайер – 298 000

Габриэла Коукалова – 216 750

Кайса Мякяряйнен – 145 000

Мари Дорен Абер – 142 250

Жюстин Бреза – 73 250

Белорусы

Дарья Домрачева – 27 000

Владимир Чепелин – 7 000

Дарья Юркевич – 7 000

Надежда Скардино – 5 500

Ирина Кривко – 2 500

Надежда Писарева – 1 000

 
 
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Дарья Домрачева заработала в сезоне-2016/17 Кубка мира призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме.

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