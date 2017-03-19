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Домрачева заработала в сезоне-2016/17 призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме
20.03.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дарья Домрачева заработала в сезоне-2016/17 Кубка мира призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме. Напомним, Домрачева пропустила первые три этапа. На счету лидера белорусской сборной 27 тысяч евро, заработок всех остальных членов команды в сумме составил 23 тысячи.
Больше всех призовых и у мужчин, и у женщин заработали обладатели Больших хрустальных глобусов — француз Мартен Фуркад и немка Лаура Дальмайер.
Топ-5. Мужчины
Мартен Фуркад – 348 750
Антон Шипулин – 148 750
Йоханнес Бо – 138 500
Симон Шемпп – 104 000
Арнд Пайффер – 94 250
Топ-5. Женщины
Лаура Дальмайер – 298 000
Габриэла Коукалова – 216 750
Кайса Мякяряйнен – 145 000
Мари Дорен Абер – 142 250
Жюстин Бреза – 73 250
Белорусы
Дарья Домрачева – 27 000
Владимир Чепелин – 7 000
Дарья Юркевич – 7 000
Надежда Скардино – 5 500
Ирина Кривко – 2 500
Надежда Писарева – 1 000
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Дарья Домрачева заработала в сезоне-2016/17 Кубка мира призовых больше, чем все остальные белорусы в сумме.
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