Российский бизнесмен и бывший владелец команды Tinkoff Олег Тиньков критически отозвался об испанском гонщике Альберто Контадоре.

«Контадор – кусок испанского дерьма, который никогда и ничего не выиграет. Он слишком старый и слишком злой. Диета сделала его сумасшедшим и жадным», – написал Тиньков.

Напомним, что Контадор ранее выступал за Tinkoff.