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Олег Тиньков: «Контадор – кусок испанского дерьма, который никогда и ничего не выиграет»

20.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский бизнесмен и бывший владелец команды Tinkoff Олег Тиньков критически отозвался об испанском гонщике Альберто Контадоре.

«Контадор – кусок испанского дерьма, который никогда и ничего не выиграет. Он слишком старый и слишком злой. Диета сделала его сумасшедшим и жадным», – написал Тиньков.

Напомним, что Контадор ранее выступал за Tinkoff.

 
 
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Российский бизнесмен и бывший владелец команды Tinkoff Олег Тиньков критически отозвался об испанском гонщике Альберто Контадоре.

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