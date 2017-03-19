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Олег Тиньков: «Контадор – кусок испанского дерьма, который никогда и ничего не выиграет»
20.03.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский бизнесмен и бывший владелец команды Tinkoff Олег Тиньков критически отозвался об испанском гонщике Альберто Контадоре.
«Контадор – кусок испанского дерьма, который никогда и ничего не выиграет. Он слишком старый и слишком злой. Диета сделала его сумасшедшим и жадным», – написал Тиньков.
Напомним, что Контадор ранее выступал за Tinkoff.
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Российский бизнесмен и бывший владелец команды Tinkoff Олег Тиньков критически отозвался об испанском гонщике Альберто Контадоре.
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