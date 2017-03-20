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Антон Путило: «Всегда готов играть за минское «Динамо»
20.03.2017 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Антон Путило рассказал, что готов вернутся в белорусский чемпионат.
«Чемпионат Беларуси? Нельзя говорить, что никогда не вернусь. Все может случиться.
Российский чемпионат развивается, строят стадионы к чемпионат мира. Это очень хороший вариант, если будет интересное предложение.
В Беларуси есть ряд хороших клубов, которые претендуют на высокие места – «Динамо» Минск, «Динамо» Брест, «Шахтер». Про БАТЭ даже можно не говорить. Есть интересные клубы, которые развиваются. Было бы предложение – можно было бы о чем-то говорить.
Минское «Динамо»? Вернулся бы, почему нет? Это родной клуб, я вырос в этом клубе. Всегда готов играть за минское «Динамо».
Пока планов нет, открыт для всех. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Путило в программе «Итоги недели».
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Белорусский полузащитник Антон Путило рассказал, что готов вернутся в белорусский чемпионат.
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