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Антон Путило: «Всегда готов играть за минское «Динамо»

20.03.2017 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Антон Путило рассказал, что готов вернутся в белорусский чемпионат.

«Чемпионат Беларуси? Нельзя говорить, что никогда не вернусь. Все может случиться.

Российский чемпионат развивается, строят стадионы к чемпионат мира. Это очень хороший вариант, если будет интересное предложение.

В Беларуси есть ряд хороших клубов, которые претендуют на высокие места – «Динамо» Минск, «Динамо» Брест, «Шахтер». Про БАТЭ даже можно не говорить. Есть интересные клубы, которые развиваются. Было бы предложение – можно было бы о чем-то говорить.

Минское «Динамо»? Вернулся бы, почему нет? Это родной клуб, я вырос в этом клубе. Всегда готов играть за минское «Динамо».

Пока планов нет, открыт для всех. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – сказал Путило в программе «Итоги недели».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский полузащитник Антон Путило рассказал, что готов вернутся в белорусский чемпионат.

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