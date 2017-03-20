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Олег Кубарев: «Не вижу фаворита, кроме БАТЭ»

20.03.2017 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением о фаворитах сезона.

«Не вижу фаворита, кроме БАТЭ. Интересную игру показал Брест в кубковом матче. Я прекрасно знаю, что там происходит, как работает мой приятель.

Уверен, что и Боровский создаст крепкую команду, он специалист сильный. Не сомневаюсь, что «Динамо» будет хорошо обороняться и быстро атаковать», – сказал Кубарев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением о фаворитах сезона.

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