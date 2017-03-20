|
Олег Кубарев: «Не вижу фаворита, кроме БАТЭ»
20.03.2017 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением о фаворитах сезона.
«Не вижу фаворита, кроме БАТЭ. Интересную игру показал Брест в кубковом матче. Я прекрасно знаю, что там происходит, как работает мой приятель.
Уверен, что и Боровский создаст крепкую команду, он специалист сильный. Не сомневаюсь, что «Динамо» будет хорошо обороняться и быстро атаковать», – сказал Кубарев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением о фаворитах сезона.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии