Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился мнением о фаворитах сезона.

«Не вижу фаворита, кроме БАТЭ. Интересную игру показал Брест в кубковом матче. Я прекрасно знаю, что там происходит, как работает мой приятель.

Уверен, что и Боровский создаст крепкую команду, он специалист сильный. Не сомневаюсь, что «Динамо» будет хорошо обороняться и быстро атаковать», – сказал Кубарев в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».