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39-летний Коваленок продлил контракт с «Неманом» на год

20.03.2017 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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39-летний нападающий Дмитрий Коваленок еще на один сезон продлил контракт с «Неманом».

Форвард дебютировал в составе гродненского клуба чуть менее 16 лет назад, впервые выйдя на поле в футболке «Немана» 11 апреля 2001 года. Из шестнадцати предыдущих первенств Дмитрий только три провел вне «Немана»: 2000 – «Динамо-Минск», 2005 – «Нафтан», 2006 – «Дарида».

За 13 проведенных в Гродно сезонов нападающий установил два самых главных командных рекорда: сыграл в чемпионате больше всех матчей – 287, забил в чемпионате больше всех голов – 68.

В прошлом сезоне нападающий 11 раз выходил на замену, проведя в общей сложности на поле 210 минут.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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39-летний нападающий Дмитрий Коваленок еще на один сезон продлил контракт с «Неманом».

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