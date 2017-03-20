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Главный тренер «Нанси»: «По правде говоря, у нас деревянный вратарь»
20.03.2017 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа раскритиковал игру белорусского вратаря Сергея Черника.
«Мы не играем на должном уровне. Это тяжело признавать, но это так. Посмотрите на все голы в наши ворота. Мы пропускаем глупые мячи. По правде говоря, у нас деревянный вратарь. Он просто не выходит из ворот при угловых.
Правда в том, что мы отправимся во второй дивизион. Наша нынешняя команда хуже, чем в прошлом году», – цитирует Корреа Yahoo Sport со ссылкой на Canal+.
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Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа раскритиковал игру белорусского вратаря Сергея Черника.
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