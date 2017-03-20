Главный тренер «Нанси» Пабло Корреа раскритиковал игру белорусского вратаря Сергея Черника.

«Мы не играем на должном уровне. Это тяжело признавать, но это так. Посмотрите на все голы в наши ворота. Мы пропускаем глупые мячи. По правде говоря, у нас деревянный вратарь. Он просто не выходит из ворот при угловых.

Правда в том, что мы отправимся во второй дивизион. Наша нынешняя команда хуже, чем в прошлом году», – цитирует Корреа Yahoo Sport со ссылкой на Canal+.

«Нанси» Черника проиграл клубу с последнего места, ведя 2:0