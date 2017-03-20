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Полиция помешала биатлонистам отметить конец сезона в Холменколлене

20.03.2017 20:30 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 мар — Sputnik. Полиция прервала вечеринку биатлонистов в одном из отелей Холменколлена (Норвегия) по случаю окончания сезона, сообщает NRK.

Полиция помешала биатлонистам отметить конец сезона в Холменколлене
© AP/
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Девятый этап Кубка мира по биатлону завершился 19 марта. После гонок спортсмены решили отменить конец сезона в одном из местных отелей. Всего на празднике присутствовало порядка 400 человек.

Во время праздника в здании сработала пожарная сигнализация, и на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Вечеринка была прервана. Сигнализацию удалось отключить вручную.

"Когда сработала (пожарная) сигнализация, мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось. Что произошло дальше, я не знаю, так как ушел. Это был хороший праздник", — рассказал норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален.

Легендарный биатлонист отметил, что обладатель большого Хрустального глобуса француз Мартен Фуркад выступил на мероприятии с "прекрасной речью". "Жаль, что вечеринку прервали", — заключил Бьорндален.

Напомним, в общем зачете Кубка мира лучший результат у белорусских биатлонисток принадлежит Надежде Скардино — 18-я строчка. Трехкратная олимпийская чемпионка и жена Бьорндалена Дарья Домрачева расположилась на 24-й позиции. У мужчин лучшим стал Владимир Чепелин — 47-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Супруг белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, присутствовавший на празднике, рассказал, что вечеринка была веселой.

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