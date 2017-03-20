МИНСК, 20 мар — Sputnik. Полиция прервала вечеринку биатлонистов в одном из отелей Холменколлена (Норвегия) по случаю окончания сезона, сообщает NRK .

Девятый этап Кубка мира по биатлону завершился 19 марта. После гонок спортсмены решили отменить конец сезона в одном из местных отелей. Всего на празднике присутствовало порядка 400 человек.

Во время праздника в здании сработала пожарная сигнализация, и на место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. Вечеринка была прервана. Сигнализацию удалось отключить вручную.

"Когда сработала (пожарная) сигнализация, мы вышли в вестибюль, чтобы посмотреть, что случилось. Что произошло дальше, я не знаю, так как ушел. Это был хороший праздник", — рассказал норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален.

Легендарный биатлонист отметил, что обладатель большого Хрустального глобуса француз Мартен Фуркад выступил на мероприятии с "прекрасной речью". "Жаль, что вечеринку прервали", — заключил Бьорндален.

Напомним, в общем зачете Кубка мира лучший результат у белорусских биатлонисток принадлежит Надежде Скардино — 18-я строчка. Трехкратная олимпийская чемпионка и жена Бьорндалена Дарья Домрачева расположилась на 24-й позиции. У мужчин лучшим стал Владимир Чепелин — 47-е место.