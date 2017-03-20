﻿ Андрей Гусов: «Предложил Захарову возглавить ФХБ, раз у него такие амбициозные планы. Он сказал, что он хоккейный тренер». 21.by
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Андрей Гусов: «Предложил Захарову возглавить ФХБ, раз у него такие амбициозные планы. Он сказал, что он хоккейный тренер»

21.03.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

– Сейчас в Беларуси 4 топовые команды, у них примерно одинаковое финансовое положение. Плюс федерация обозначила финансовые рамки за пределы, которого не может выходить ни один клуб.

- Захаров часто критикует наш хоккей, работу федерации. Вы с ним согласны?

– Недавно мы разговаривали с ним на эту тему. Я предложил ему возглавить федерацию, раз у него такие амбициозные планы. Он сказал, что он хоккейный тренер.

Я всегда был сторонником такого чемпионата, каким он был. На сегодняшний момент я вижу, что наш чемпионат нуждается в реструктуризации.

- Чемпионат ВЕХЛ помог бы нам шагнуть вперед?

– Раньше это был очень хороший проект. На данный момент я не думаю, что в Украине соберется достойная команда, которая будет противостоять «Юности», «Неману», «Шахтеру», «Гомелю». Это будут команды на порядок ниже. То же самое скажу и о Латвии. Этот проект разумен и реален, но сложно судить об уровне этого турнира.

Какое-то время этот проект будет интересен. Может российские команды будут заинтересованы. Интересен проект МХЛ. Надо искать выходы. Посещаемость матчей упала до исторического минимума, – сказал Гусов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 

 

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов поделился мнением о развитии хоккея в Беларуси.

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