Экс-тренер сборной Беларуси по баскетболу, тренер по физподготовке Дмитрий Седов рассказал о том, что белорусское законодательство запрещает детям с ограниченными возможностями заниматься спортом.

«Закон «О физической культуре и спорте» гарантирует возможность людям с ограниченными возможностями заниматься спортом. Но министр здравоохранения все это перечеркнул своим постановлением. Существует медицинский запрет на занятие инвалидов спортом. Есть перечень диагнозов, с которыми заниматься нельзя: нарушение зрения, нарушение слуха, поражения опорно-двигательного аппарата. Эти люди не могут получить медицинский допуск. По этой причине невозможно открывать детские спортивные школы, поликлиники не дадут детям допуск.

Закон «О физической культуре и спорте» гласит, что у нас развивается паралимпийский спорт. Паралимпийский спорт – это три категории инвалидности: поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение зрения и нарушения интеллекта. В законе о людях с нарушениями интеллекта вообще ничего не говорится. Это явное нарушение гражданских прав большой категории людей. Их просто забыли включить.

Многие документы просто устарели. Сидит человек, который должен разрабатывать эти все программы, а он не удосужился посмотреть, что нового произошло, какие тенденции. Он просто берет и переносит все, что было 15 лет назад. Люди хотят изменений, но не хотят меняться сами. Это общая беда. Годами сидят на своем месте, они уже лежат на своих местах», – сказал Седов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».