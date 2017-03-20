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Швайнштайгер перешел в «Чикаго»

21.03.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

Сообщается, что 32-летний немец, не проведший в текущем чемпионате Англии ни одного матча, подписал контракт с «Чикаго Файр» по схеме «1+1» с окладом 4,5 миллиона долларов в год.

Ожидается, что Швайнштайгер присоединится к «Чикаго» в середине следующей недели.

Хавбек потерял место в составе «МЮ» после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.

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