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Швайнштайгер перешел в «Чикаго»
21.03.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.
Сообщается, что 32-летний немец, не проведший в текущем чемпионате Англии ни одного матча, подписал контракт с «Чикаго Файр» по схеме «1+1» с окладом 4,5 миллиона долларов в год.
Ожидается, что Швайнштайгер присоединится к «Чикаго» в середине следующей недели.
Хавбек потерял место в составе «МЮ» после прихода Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в МЛС.
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