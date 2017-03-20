Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко порассуждал на тему детского футбола и договорных матчей.

О детском футболе

Согласен, нужно развивать детский футбол и уделять ему больше внимания. В этом направлении уже пошли сдвиги. Мы тоже понимаем, что нам нужно черпать людей оттуда. Здесь важно выработать определенную программу развития детского футбола и следовать ей.

О договорных матчах

Хорошо, что обнаружили эту заразу, нашли людей, которыми занимались этими делами. Подобных вещей априори не должно быть там, где есть спортивная борьба. Скоро правоохранительные органы вынесут приговор людям, причастным к договорным матчам. Все будут видеть, что бывает с теми, кто предал дело, которым они занимались всю жизнь.