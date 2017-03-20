Белорусский полузащитник Антон Путило поделился мнением об Игоре Криушенко.

«Сейчас нет смысла брать иностранного тренера, платить большие деньги. В этом цикле решать какие-то турнирные задачи уже тяжело. Его нужно доигрывать, искать какие-то новые сочетания. Поэтому взяли хорошего белорусского тренера, который хорошо зарекомендовал себя. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Путило.