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Антон Путило: «Назначение Криушенко? Сейчас нет смысла брать в сборную иностранца, платить большие деньги»
21.03.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Антон Путило поделился мнением об Игоре Криушенко.
«Сейчас нет смысла брать иностранного тренера, платить большие деньги. В этом цикле решать какие-то турнирные задачи уже тяжело. Его нужно доигрывать, искать какие-то новые сочетания. Поэтому взяли хорошего белорусского тренера, который хорошо зарекомендовал себя. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Путило.
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Антон Путило: «Назначение Криушенко? Сейчас нет смысла брать в сборную иностранца, платить большие деньги»
Белорусский полузащитник Антон Путило поделился мнением об Игоре Криушенко.
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