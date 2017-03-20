НБА. «Бостон» выиграл у «Вашингтона», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера» и другие результаты
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В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Бостоне сойдутся принципиальные соперники и прямые конкуренты в борьбе за самые высокие позиции на Востоке – местные «Селтикс» примут «Вашингтон». «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сразится с «Голден Стэйт», который не сможет рассчитывать на помощь травмированного Кевина Дюрэнта.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
21 марта, 02.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(21),
Тиг (19 + 8 подборов),
Джордж (16 + 4 блок-шота),
Тернер (15),
Майлз (8 + 8 подборов) Янг старт;
(12),
Эллис (10),
Джефферсон (4),
Робинсон (2),
Аллен (0),
Брукс (0). Кристмас
Юта
(38),
Хэйворд (16 + 6 передач),
Джордж Хилл (16 + 14 подборов + 8 блок-шотов),
Гобер (11),
Худ (2) Джонсон старт;
(9),
Беркс (4 + 7 подборов),
Инглс (2),
Диао (2),
Уити (0),
Экзам (0),
Нето (0). Лайлс
Дата проведения
21 марта, 02.00,
«Amway Center»
Орландо
(26 + 13 подборов),
Вучевич (19),
Фурнье (17),
Гордон (15),
Росс (10 + 13 подборов) Пэйтон старт;
(9),
Микс (7),
Бийомбо (5),
Огастин (4),
Грин (0),
Уотсон (0). Хезонья
Филадельфия
(24 + 13 подборов),
Ковингтон (24 + 14 подборов),
Холмс (18),
Шарич (16 + 11 передач),
Макконнелл (2) Луваву-Кабарро старт;
(20 + 5 потерь),
Стаускас (4),
Лонг (1 + 7 подборов),
Андерсон (0). Родригес
Дата проведения
21 марта, 02.00,
«Time Warner Cable Arena»
Шарлотт
(16),
Уокер (16 + 6 передач),
Батюм (13 + 8 подборов),
Марв. Уильямс (9),
Кидд-Гилкрист (8) Зеллер старт;
(14),
Камински (12),
Лэмб (8),
Уэбер (6),
Белинелли (3),
Грэм (0),
Робертс (0). Вуд
Атланта
(20 + 6 передач),
Шредер (13),
Ильясова (13 + 10 подборов),
Ховард (11 + 8 подборов),
Сефолоша (11) Хардуэй старт;
(11),
Принс (5),
Мускала (2),
Кальдерон (2),
Бембри (2),
Хамфрис (0),
Дилэйни (0). Келли
Дата проведения
21 марта, 02.30,
«TD Garden»
Бостон
(25),
Томас (20 + 9 подборов),
Брэдли (16 + 9 подборов),
Краудер (16 + 9 подборов),
Хорфорд (4) Джонсон старт;
(10),
Смарт (9 + 11 подборов),
Олиник (6),
Браун (4),
Зеллер (0). Розир
Вашингтон
(19 + 5 потерь),
Бил (16 + 8 передач + 5 потерь),
Уолл (14),
М-ф Моррис (8),
Портер (4) Гортат старт;
(14),
Богданович (13),
Смит (10 + 7 передач),
Дженнингс (4),
Убре (0),
Саторански (0). Маинми
Дата проведения
21 марта, 03.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(39 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь),
Харден (14),
Беверли (14),
Ариза (12 + 9 подборов),
Капела (10) Андерсон старт;
(18),
Гордон (7),
Уильямс (6),
Нене (5). Деккер
Денвер
(28),
Харрис (22 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Йокич (15),
Эрнангомес (5),
Нельсон (4 + 7 подборов) Пламли старт;
(24 + 7 подборов + 8 передач),
Бартон (13),
Мюррэй (8),
Мудиай (5). Фарид
Дата проведения
21 марта, 03.00,
«Chesapeake Energy Arena»
Оклахома-Сити
(17),
Оладипо (15 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Уэстбрук (10),
Гибсон (9),
Адамс (2) Роберсон старт;
(15 + 10 подборов),
Кантер (10),
Кристон (7),
Грант (4),
Коул (4),
Сабонис (2),
Абринес (0). Макдермотт
Голден Стэйт
(34),
Томпсон (23 + 6 передач + 5 потерь),
Карри (5),
Маккоу (2 + 10 подборов + 6 передач),
Грин (2) Пачулия старт;
(10 + 4 блок-шота),
МакГи (9),
Уэст (7),
Барнс (6),
Игудала (5),
Кларк (4),
Ливингстон (2),
МакАду (2). Луни
Дата проведения
21 марта, 05.30,
«Staples Center»
Клипперс
(30),
Гриффин (14),
Редик (14 + 10 подборов),
Джордан (13 + 13 передач),
Пол (4) Мба а Муте старт;
(17),
Риверс (14),
Кроуфорд (4),
Спейтс (2),
Фелтон (2),
Пирс (0),
Джонсон (0). Басс
Нью-Йорк
(18),
Роуз (18 + 11 подборов),
Порзингис (16),
Энтони (8 + 9 подборов),
Эрнангомес (2) Ли старт;
(11),
Холидэй (8),
Бэйкер (8),
Кузминскас (7),
Рэндл (4),
Пламли (3),
Вуячич (2),
Томас (0). О’Куинн
Таблица НБА
Статистика НБА
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В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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