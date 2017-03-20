﻿ НБА. «Бостон» выиграл у «Вашингтона», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Бостон» выиграл у «Вашингтона», «Хьюстон» вырвал победу у «Денвера» и другие результаты

21.03.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Бостоне сойдутся принципиальные соперники и прямые конкуренты в борьбе за самые высокие позиции на Востоке – местные «Селтикс» примут «Вашингтон». «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сразится с «Голден Стэйт», который не сможет рассчитывать на помощь травмированного Кевина Дюрэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Юта 107:100 (28:23, 23:23, 29:24, 27:30)
Дата проведения
21 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Тиг (21), Джордж (19 + 8 подборов), Тернер (16 + 4 блок-шота), Майлз (15), Янг (8 + 8 подборов)  старт; Эллис (12), Джефферсон (10), Робинсон (4), Аллен (2), Брукс (0), Кристмас (0).
Юта
Хэйворд (38), Джордж Хилл (16 + 6 передач), Гобер (16 + 14 подборов + 8 блок-шотов), Худ (11), Джонсон (2)  старт; Беркс (9), Инглс (4 + 7 подборов), Диао (2), Уити (2), Экзам (0), Нето (0), Лайлс (0).

Орландо – Филадельфия 112:109 OT (25:26, 16:30, 33:27, 24:15, 14:11)
Дата проведения
21 марта, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (26 + 13 подборов), Фурнье (19), Гордон (17), Росс (15), Пэйтон (10 + 13 подборов)  старт; Микс (9), Бийомбо (7), Огастин (5), Грин (4), Уотсон (0), Хезонья (0).
Филадельфия
Ковингтон (24 + 13 подборов), Холмс (24 + 14 подборов), Шарич (18), Макконнелл (16 + 11 передач), Луваву-Кабарро (2)  старт; Стаускас (20 + 5 потерь), Лонг (4), Андерсон (1 + 7 подборов), Родригес (0).

Шарлотт – Атланта 105:90 (19:19, 32:23, 32:26, 22:22)
Дата проведения
21 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (16), Батюм (16 + 6 передач), Марв. Уильямс (13 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (9), Зеллер (8)  старт; Камински (14), Лэмб (12), Уэбер (8), Белинелли (6), Грэм (3), Робертс (0), Вуд (0).
Атланта
Шредер (20 + 6 передач), Ильясова (13), Ховард (13 + 10 подборов), Сефолоша (11 + 8 подборов), Хардуэй (11)  старт; Принс (11), Мускала (5), Кальдерон (2), Бембри (2), Хамфрис (2), Дилэйни (0), Келли (0).

Бостон – Вашингтон 110:102 (30:28, 28:19, 34:28, 18:27)
Дата проведения
21 марта, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (25), Брэдли (20 + 9 подборов), Краудер (16 + 9 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов), Джонсон (4)  старт; Смарт (10), Олиник (9 + 11 подборов), Браун (6), Зеллер (4), Розир (0).
Вашингтон
Бил (19 + 5 потерь), Уолл (16 + 8 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (14), Портер (8), Гортат (4)  старт; Богданович (14), Смит (13), Дженнингс (10 + 7 передач), Убре (4), Саторански (0), Маинми (0).

Хьюстон – Денвер 125:124 (35:28, 27:37, 32:32, 31:27)
Дата проведения
21 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Харден (39 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь), Беверли (14), Ариза (14), Капела (12 + 9 подборов), Андерсон (10)  старт; Гордон (18), Уильямс (7), Нене (6), Деккер (5).
Денвер
Харрис (28), Йокич (22 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Эрнангомес (15), Нельсон (5), Пламли (4 + 7 подборов)  старт; Бартон (24 + 7 подборов + 8 передач), Мюррэй (13), Мудиай (8), Фарид (5).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 95:111 (22:25, 17:34, 27:33, 29:19)
Дата проведения
21 марта, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика
Оклахома-Сити
Оладипо (17), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гибсон (10), Адамс (9), Роберсон (2)  старт; Кантер (15 + 10 подборов), Кристон (10), Грант (7), Коул (4), Сабонис (4), Абринес (2), Макдермотт (0).
Голден Стэйт
Томпсон (34), Карри (23 + 6 передач + 5 потерь), Маккоу (5), Грин (2 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (2)  старт; МакГи (10 + 4 блок-шота), Уэст (9), Барнс (7), Игудала (6), Кларк (5), Ливингстон (4), МакАду (2), Луни (2).

Клипперс – Нью-Йорк 114:105 (29:23, 34:30, 34:19, 17:33)
Дата проведения
21 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (30), Редик (14), Джордан (14 + 10 подборов), Пол (13 + 13 передач), Мба а Муте (4)  старт; Риверс (17), Кроуфорд (14), Спейтс (4), Фелтон (2), Пирс (2), Джонсон (0), Басс (0).
Нью-Йорк
Роуз (18), Порзингис (18 + 11 подборов), Энтони (16), Эрнангомес (8 + 9 подборов), Ли (2)  старт; Холидэй (11), Бэйкер (8), Кузминскас (8), Рэндл (7), Пламли (4), Вуячич (3), Томас (2), О’Куинн (0).

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

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