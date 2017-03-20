В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Бостоне сойдутся принципиальные соперники и прямые конкуренты в борьбе за самые высокие позиции на Востоке – местные «Селтикс» примут «Вашингтон». «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука сразится с «Голден Стэйт», который не сможет рассчитывать на помощь травмированного Кевина Дюрэнта.

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