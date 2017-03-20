Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев оценил качество легионеров команды.

«Всем тренерам хочется большего и мне в том числе. Наши легионеры на сегодняшний день по игре не превосходят белорусов. Хотелось бы, чтобы легионеры были сильнее», – сказал Кубарев.