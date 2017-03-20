﻿ Олег Кубарев: «Хотелось бы, чтобы наши легионеры были сильнее. На сегодняшний день по игре они не превосходят белорусов». 21.by
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Олег Кубарев: «Хотелось бы, чтобы наши легионеры были сильнее. На сегодняшний день по игре они не превосходят белорусов»

21.03.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев оценил качество легионеров команды.

«Всем тренерам хочется большего и мне в том числе. Наши легионеры на сегодняшний день по игре не превосходят белорусов. Хотелось бы, чтобы легионеры были сильнее», – сказал Кубарев.

 
 
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