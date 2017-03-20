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Сергей Политевич: «Присутствовало большое разочарование, когда из сборной ушел Хацкевич»
21.03.2017 09:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич прокомментировал уход Александра Хацкевича с поста главного тренера.
«Хочется признаться, что присутствовало большое разочарование, когда из сборной ушел Александр Хацкевич. Было стыдно, ведь в отсутствии результата виноват не только тренер, но и футболисты.
Что касается назначения Игоря Николаевича, пока тяжело о чем-то говорить. Посмотрим, что будет дальше. В последнее время тренеров сборных критиковали за то, что они уделяют мало времени чемпионату Беларуси, теперь с этим не будет проблем.
Криушенко прекрасно знает наше внутреннее первенство изнутри. Думаю, никто не сможет упрекнуть Игоря Николаевича в том, что он кого-то не замечает. Если в нашем чемпионате появится какая-то звездочка, то она наверняка получит вызов в сборную», – сказал Политевич.
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Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич прокомментировал уход Александра Хацкевича с поста главного тренера.
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