﻿ Игорь Тымонюк: «Отъезд в Узбекистан? Был категорически против выступать в первой лиге. Хотел расти и прогрессировать как футболист». 21.by
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Игорь Тымонюк: «Отъезд в Узбекистан? Был категорически против выступать в первой лиге. Хотел расти и прогрессировать как футболист»

21.03.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник брестского «Динамо» Игорь Тымонюк объяснил, почему решил уехать в чемпионат Узбекистана.

«Контракт с «Динамо Брест» у меня действовал до 31 января, поэтому по окончании отпуска я должен был прибыть на первый подготовительный сбор. Как помните, Владимир Журавель собрал всех футболистов из прошлого состава, к ним добавились новички. Команда поучаствовала в турнире «Winter Cup 2017», после этого тренерский штаб стал делать отсев. Я под него не попал, но к этому времени мой контракт с брестчанами подошел к концу. Мне предложили полететь с командой на второй сбор в Турцию, где и должна была решиться мой судьба в клубе. Увы, не удалось.

После этого мне предложили два варианта из первой лиги: «Волна» и «Лида». Но я был категорически против выступать в этом дивизионе, потому что хотел найти клуб в высшей лиге, чтобы расти и прогрессировать как футболист. В высшей лиге ничего не удалось найти, поэтому начались поиски за границей. С поиском клуба мне помогал мой хороший знакомый. Появились два зарубежных варианта – из Литвы и Узбекистана. Я сравнил два предложения, обдумал каждое и решил выбрать узбекистанский «Машъал», – сказал Тымонюк.

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Теги: Брест
 
 
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Экс-защитник брестского «Динамо» Игорь Тымонюк объяснил, почему решил уехать в чемпионат Узбекистана.

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