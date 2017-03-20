﻿ Александр Седнев: «Был момент, когда собрал вещи и билет лежал в кармане. Но определенные факторы в день отъезда остановили». 21.by
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Александр Седнев: «Был момент, когда собрал вещи и билет лежал в кармане. Но определенные факторы в день отъезда остановили»

21.03.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев сообщил, что мог в межсезонье сменить место работы.

«Был момент, когда уже собрал вещи и билет лежал в кармане. Но все-таки определенные факторы в день отъезда остановили. Рад, что работаю в «Днепре».

Тем варианты по финансовым возможностям, конечно, несопоставимы с могилевским. Но работу, которую здесь начал, хотелось бы довести до конца. Попытаемся изменить футбол в регионе глобально.

Хочу, чтобы в этом сезоне «Днепр» играл на скорости, в хорошем контакте. Хочу, чтобы моя команда не мешала кому-то играть, а предъявляла свои какие-то аргументы. Команда должна иметь свои козыри, а не играть от случая к случаю», – сказал Седнев.

 
 
Ссылка на источник 22
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев сообщил, что мог в межсезонье сменить место работы.

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