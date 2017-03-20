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Балотелли пропустил первые 2 минуты матча против «Нанта» из-за сильно затянутых шнурков на бутсах
21.03.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в начале матча 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.
26-летний форвард почувствовал, что у него слишком сильно затянуты шнурки на бутсах.
Балотелли не сумел справиться с проблемой самостоятельно, и в течение первых двух минут встречи сотрудники «Ниццы» помогали игроку.
Напомним, во время выступлений за «Манчестер Сити» Балотелли не мог справиться с манишкой без посторонней помощи.
В 17 матчах чемпионата Франции Балотелли забил 10 голов.
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в начале матча 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.
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