﻿ Балотелли пропустил первые 2 минуты матча против «Нанта» из-за сильно затянутых шнурков на бутсах. 21.by
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Балотелли пропустил первые 2 минуты матча против «Нанта» из-за сильно затянутых шнурков на бутсах

21.03.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в начале матча 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.

26-летний форвард почувствовал, что у него слишком сильно затянуты шнурки на бутсах.

Балотелли не сумел справиться с проблемой самостоятельно, и в течение первых двух минут встречи сотрудники «Ниццы» помогали игроку.

Напомним, во время выступлений за «Манчестер Сити» Балотелли не мог справиться с манишкой без посторонней помощи.

В 17 матчах чемпионата Франции Балотелли забил 10 голов.

 
 
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли в начале матча 30-го тура лиги 1 с «Нантом» (1:1) не смог помочь своей команде из-за проблем с экипировкой.

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