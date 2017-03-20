﻿ Виталий Кушнер: «Некоторые долги за 2015 год у «Гомеля» остались, но в этом сезоне точно будут погашены». 21.by
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Виталий Кушнер: «Некоторые долги за 2015 год у «Гомеля» остались, но в этом сезоне точно будут погашены»

21.03.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о работе с болельщиками.

«У нас было две задачи: выйти в высшую лигу и избавиться от долгов за 2015 год. Мы эти задачи не полностью, но выполнили. Некоторые долги за 2015 год у «Гомеля» до сих пор остались, но в этом сезоне точно будут погашены.

В первой лиге у нас был оригинальный билет. С обратной стороны были купоны. Болельщик мог со скидкой уехать на такси, купить девушке букет роз и прочие приятные вещи. Это был первый шаг по привлечению болельщиков. Второй будет сделан в этом году. Планируем рассылать людям купоны с информацией о матче. По этому купону можно будет купить билет, а второй получить бесплатно и привести с собой таким образом на игру еще кого-то.

Журавель оставил после себя команду, которая выиграла первую лигу. Состав мы сохранили и теперь только точечно укрепляемся. Выбрали в преемники Геращенко, так как он белорус, хорошо знает рынок футболистов как в высшей, так и в первой лигах. На мой взгляд, он умеет хорошо тактически строить игру», – сказал Кушнер.

 
Теги: Гомель
 
 
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Директор «Гомеля» Виталий Кушнер рассказал о работе с болельщиками.

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