МИНСК, 21 мар — Sputnik, Николай Барбук. Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов может посетить Минск в апреле, заявила помощник Усманова — глава офиса FIE Наталия Родригез на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко.

Белорусская столица с 21 по 25 апреля примет чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет (U23). Этот повод FIE планирует совместить с проведением своего конгресса, на который съедутся представители порядка 130 национальных федераций. Ожидается, что в повестке дня — наиболее актуальные проблемы развития фехтования в мире, а также некоторые изменения в правила проведения соревнований.

Родригез в эти дни находится в Минске, чтобы рассмотреть варианты по месту проведения конгресса и размещения участников форума.

Напомним, возглавляет FIE с 2008 года.