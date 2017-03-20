Сенегальский голкипер Исса Ндойе прибыл на просмотр в «Славию».

Напомним, за свою карьеру 31-летний вратарь поиграл в чемпионатах Германии, Франции, Украины. Последним клубом футболиста был иранский «Трактор Сази». Подробную статистику смотрите здесь.

Кроме того, в активе Ндойе два матча в составе национальной сборной Сенегала.