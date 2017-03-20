|
Сенегальский голкипер Ндойе прибыл на просмотр в «Славию»
21.03.2017 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сенегальский голкипер Исса Ндойе прибыл на просмотр в «Славию».
Напомним, за свою карьеру 31-летний вратарь поиграл в чемпионатах Германии, Франции, Украины. Последним клубом футболиста был иранский «Трактор Сази». Подробную статистику смотрите
Кроме того, в активе Ндойе два матча в составе национальной сборной Сенегала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенегальский голкипер Исса Ндойе прибыл на просмотр в «Славию».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии