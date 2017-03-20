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Сенегальский голкипер Ндойе прибыл на просмотр в «Славию»

21.03.2017 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сенегальский голкипер Исса Ндойе прибыл на просмотр в «Славию».

Напомним, за свою карьеру 31-летний вратарь поиграл в чемпионатах Германии, Франции, Украины. Последним клубом футболиста был иранский «Трактор Сази». Подробную статистику смотрите здесь.

Кроме того, в активе Ндойе два матча в составе национальной сборной Сенегала.

 

 
 
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Сенегальский голкипер Исса Ндойе прибыл на просмотр в «Славию».

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