Капитан минского «Динамо» Роман Бегунов остался недоволен вылетом команды из Кубка Беларуси.

— Вы провели второй официальный матч в качестве капитана «Динамо». Как ощущения?

— Понемногу привыкаю. Но ведь мои функции на поле от этого сильно не изменились. Как раньше подсказывали друг другу, поддерживали партнеров, так и сейчас.

— А в раздевалке капитанская повязка придает уверенности?

— Да, есть такой момент. Сразу чувствуется эмоциональный подъем, дополнительная ответственность и за себя, и за партнеров.

— Брестское «Динамо» показало что-то удивительное?

— Думаю, ни мы их, ни они нас ничем не удивили. Потому что обе команды играли так, как позволяло поле. Оно было очень мягкое. Отыграли совсем немного времени в первом тайме, а газон уже, можно сказать, расползся.

— Это было на руку брестчанам?

— В какой-то степени да. Потому что нам нужно было обязательно забивать.

— Вылет из Кубка Беларуси — это трагедия для «Динамо»?

— Конечно. Потому что мы старались пройти дальше, верили в успешный результат даже после первого матча, который закончился со счетом 2:2. Хозяев же вполне устраивала нулевая ничья, – сказал Бегунов.

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