|
Роман Бегунов: «Конечно, вылет из Кубка Беларуси – трагедия для минского «Динамо»
21.03.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан минского «Динамо» Роман Бегунов остался недоволен вылетом команды из Кубка Беларуси.
— Вы провели второй официальный матч в качестве капитана «Динамо». Как ощущения?
— Понемногу привыкаю. Но ведь мои функции на поле от этого сильно не изменились. Как раньше подсказывали друг другу, поддерживали партнеров, так и сейчас.
— А в раздевалке капитанская повязка придает уверенности?
— Да, есть такой момент. Сразу чувствуется эмоциональный подъем, дополнительная ответственность и за себя, и за партнеров.
— Брестское «Динамо» показало что-то удивительное?
— Думаю, ни мы их, ни они нас ничем не удивили. Потому что обе команды играли так, как позволяло поле. Оно было очень мягкое. Отыграли совсем немного времени в первом тайме, а газон уже, можно сказать, расползся.
— Это было на руку брестчанам?
— В какой-то степени да. Потому что нам нужно было обязательно забивать.
— Вылет из Кубка Беларуси — это трагедия для «Динамо»?
— Конечно. Потому что мы старались пройти дальше, верили в успешный результат даже после первого матча, который закончился со счетом 2:2. Хозяев же вполне устраивала нулевая ничья, – сказал Бегунов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан минского «Динамо» Роман Бегунов остался недоволен вылетом команды из Кубка Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии