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Хоккей: "Авангард" расстался с главным тренером Канарейкиным
21.03.2017 12:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Руководство российского хоккейного клуба "Авангард" (Омск) приняло решение не продлевать контракт с главным тренером Федором Канарейкиным, сообщается на официальном сайте "ястребов".
© Sputnik Максим Богодвид
Соглашение Канарейкина и его тренерского штаба с "Авангардом" истекает по завершении нынешнего сезона, который закончился для омской команды поражением в серии 1/4 финала Кубка Гагарина от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
"Авангард" завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон — выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. "Авангард" благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере", — говорится в официальном заявлении, размещенном на
Кроме того, сообщается, что "ястребы" под руководством 62-летнего коуча не смогли "составить конкуренцию магнитогорскому "Металлургу" в борьбе за первое место Восточной конференции".
Канарейкин возглавлял "Авангард" с августа 2016 года.
Ранее СМИ сообщили, что омичей после ухода Канарейкина возглавит белорусский специалист Андрей Скабелка. Однако Spunik в клубе заявили, что не комментируют слухи.
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