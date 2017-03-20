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Бен Скривенс: «Пожалуйста, измените канадскую политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь»
21.03.2017 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс призвал канадские власти разрешить геям быть донорами крови.
«Вернулся в Эдмонтон, а это означает, что пришло время для моей ежегодной сдачи крови. Сегодня впервые заполнил карточку в графе комментарии: «Пожалуйста, измените свою политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь. Это дискриминация и запрет на сотни подходящих доноров».
Канадские службы крови недавно приняли новую политику в отношении геев, которая позволяет им сдавать кровь, если они не имели партнеров в течение 12-месячного периода. Я не вижу в этом никакой разницы с полным запретом, который был ранее.
Пожалуйста, сдавайте кровь, если можете», – написал Скривенс в своем
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Бен Скривенс: «Пожалуйста, измените канадскую политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь»
Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс призвал канадские власти разрешить геям быть донорами крови.
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