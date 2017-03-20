﻿ Бен Скривенс: «Пожалуйста, измените канадскую политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь». 21.by
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Бен Скривенс: «Пожалуйста, измените канадскую политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь»

21.03.2017 12:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс призвал канадские власти разрешить геям быть донорами крови.

«Вернулся в Эдмонтон, а это означает, что пришло время для моей ежегодной сдачи крови. Сегодня впервые заполнил карточку в графе комментарии: «Пожалуйста, измените свою политику, запрещающую мужчинам-гомосексуалистам сдавать кровь. Это дискриминация и запрет на сотни подходящих доноров».

Канадские службы крови недавно приняли новую политику в отношении геев, которая позволяет им сдавать кровь, если они не имели партнеров в течение 12-месячного периода. Я не вижу в этом никакой разницы с полным запретом, который был ранее.

Пожалуйста, сдавайте кровь, если можете», – написал Скривенс в своем инстаграме.

 
 
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Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс призвал канадские власти разрешить геям быть донорами крови.

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