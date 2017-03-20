﻿ Кубок Беларуси. Оба полуфинальных матча между брестским «Динамо» и БАТЭ покажут в прямом эфире «Беларусь 5». 21.by
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Кубок Беларуси. Оба полуфинальных матча между брестским «Динамо» и БАТЭ покажут в прямом эфире «Беларусь 5»

21.03.2017 13:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Оба полуфинальных матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ покажут в прямом эфире «Беларусь 5».

Эту информацию подтвердила пресс-служба брестчан.

Первый поединок состоится в Бресте 5 апреля и начнется в 19.30 по белорусскому времени. Ответная встреча пройдет в Борисове 26 апреля и стартует в 20.30.

 
Теги: Брест
 
 
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Оба полуфинальных матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ покажут в прямом эфире «Беларусь 5».

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