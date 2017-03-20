Оба полуфинальных матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ покажут в прямом эфире «Беларусь 5».

Эту информацию подтвердила пресс-служба брестчан.

Первый поединок состоится в Бресте 5 апреля и начнется в 19.30 по белорусскому времени. Ответная встреча пройдет в Борисове 26 апреля и стартует в 20.30.

⏰ Стало известно время начала полуфинальных матчей Кубка Беларуси. #fcdb1960 pic.twitter.com/n3MD302cda — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) March 21, 2017